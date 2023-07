Caso La Russa | bufera su Facci Pd | ' No a programma Rai'

(Di domenica 9 luglio 2023) Leggo che a lui sarà affidata una striscia prima del Tg2 per 'affrontare in modo dissacrante e ironico i punti salienti del momento, offrendo spunti di lettura, anche eretici, tra cronaca, costume, ...

... affidare un programma a Filippo Facci che si esprime così sul giornale: 'Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La' Può la tv ...IlLaè, come si dice in questi casi, da manuale . Unche, se non fosse per la differenza fisica e partitica tra i due, sembrerebbe combaciare perfettamente con ilGrillo . In ...... pubblicato sabato 8 luglio su Libero , sulla vicenda relativa al presuntodi violenza sessuale denunciato da una ragazza di 22 anni dopo una notte trascorsa con Leonardo Apache La, ...

Caso figlio La Russa, Pd: 'Sul programma a Facci, la Rai ci pensi' Agenzia ANSA

Dopo un articolo pubblicato da Libero, il giornalista finisce sotto accusa da parte delle opposizioni per alcune frasi riferite alla ragazza che ha denunciato per violenza sessuale il figlio di Ignazi ...Cambia la storia, ma non le modalità di racconto. Sotto la lente d'ingrandimento del caso La Russa ci finisce chi ha denunciato e non il denunciato. Ecco cos'è il victim blaming.