Caso La Russa | bufera su Facci Pd | No a programma Rai

(Di domenica 9 luglio 2023) Leggo che a lui sarà affidata una striscia prima del Tg2 per 'affrontare in modo dissacrante e ironico i punti salienti del momento, offrendo spunti di lettura, anche eretici, tra cronaca, costume, ...

Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, postando la foto dell'editoriale di Filippo Facci sulLa"Laè un padre. Ricordo che è stato colui che ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne". Sono le parole di Eugenia Roccella sulLadi ieri sera al festival 'Il libro possibile' a Polignano, dove la ministra della Famiglia ha subito alcune contestazioni. La Roccella ha anche parlato delSantanchè: "Da garantista,...... affidare un programma a Filippo Facci che si esprime così sul giornale: 'Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La' Può la tv ...

Caso La Russa, tutte le opposizioni contro Facci per le frasi sulla ragazza: “Intervenga la vigilanza… Il Fatto Quotidiano

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – Polemiche per le parole che Filippo Facci in un articolo ha dedicato alla vicenda relativa al figlio di Ignazio La Russa, coinvolto in un’indagine per violenza sessuale. Dal ...La ministra alla Famiglia sul presidente del Senato che ha sminuito le responsabilità del figlio dopo la denuncia per violenza sessuale: “Un padre” ...