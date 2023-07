(Di domenica 9 luglio 2023) Intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo. L'uomo si trovava in una zona impervia a Gaviserri, Pratovecchio - Stia

Intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo. L'uomo si trovava in una zona impervia a Gaviserri, Pratovecchio - Stia

Casentino, si perde nel bosco: escursionista salvato con l'elicottero LA NAZIONE

Intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo. L’uomo si trovava in una zona impervia a Gaviserri, Pratovecchio-Stia ...I vigili del fuoco del comando di Arezzo, coadiuvati dall'elicottero Drago 71 del nucleo VF di Arezzo, sono intervenuti per il recupero di un escursionista che ...