Carriere separate | il ministro Tajani tira dritto | «Acceleriamo | era il sogno di Berlusconi»

PERCHé SE NE PARLA SPESSO Chi chiedesostiene che la modalità attuale renderebbe meno paritarie le parti del processo (Pm e avvocato) davanti al giudice. Ma in Italia il Pm non è un ...In un quadro di, i Pm austriaci dipendevano dal ministro della Giustizia, del quale dovevano diligentemente osservare le direttive sulle inchieste (se cominciarle o no, fino a che ...Le loro, poi, si sonoe Chiara ha proseguito coltivando la sua passione per la recitazione. Il suo ultimo, enigmatico post su Instagram oggi apre le porte su uno scorcio di vita ...

Carriere separate, il ministro Tajani tira dritto: «Acceleriamo, era il ... Open

Il governo Meloni non andrà alla guerra con la magistratura, spiega al Messaggero Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri di Forza Italia. Trova però ...Dalla norma sui rave all'ergastolo ostativo, dal dibattito sulla separazione delle carriere a quello sulle pensioni. L'Anm non perde occasione per contestare l'esecutivo ...