Leggi Anche, Patuelli: 'Parlate con la banca prima delle difficoltà con le rate' Tentare una surroga Il titolare del mutuo può anche effettuare la cosiddetta portabilità/surroga dei, cioè ...La speculazione mette in ginocchio famiglie e imprese: sfogo sul- prezzi Le difficoltà delle famiglie riguardano soprattutto ia tasso variabile, particolarmente colpiti dall'aumento del ...... che diminuiscono troppo lentamente, anche per evitare l'innescarsi della spirale perversa prezzi alti " costo del denaro più, letale per le famiglie alle prese con ie per le imprese ...

Caro mutui, Abi: come sopravvivere in cinque mosse TGCOM

Dall'allungamento della durata del finanziamento alla surroga, dal Fondo di solidarietà al passaggio al tasso fisso: ecco cinque strategie per fare fronte alle rate che si gonfiano sempre più ...La buona notizia per le giovani coppie che decidono di comprare casa è che almeno fino al 30 settembre potranno contare sulla garanzia statale massina dell'80% sulla quota capitale ...