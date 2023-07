Canottaggio | Coppa del Mondo 2023 Lucerna | Covini-Codato undicesimi nel due senza | Coppa alla Gran Bretagna

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) Si chiude il weekend dinelle acque di, in Svizzera, con le finali odierne con quattordici titoli assegnati quest’oggi e l’assegnazione totale dellaper nazionali. A trionfarefine è la, con 115 punti totali, avanti all’Australia con 103 punti e la Svizzera terza a 95. C’era solo una traccia di Italia in questa giornata, con Paoloe Giovanniche hanno dovuto accontentarsi del quinto posto, undicesimo assoluto, nella finale B del duein 6.31.09; gara vinta, manco a dirlo, dai britannici Oliver Whynne-Griffith e Thomas George su Romania e Svizzera. Ora il prossimo appuntamento di rilievo sanno i Mondiali Under23 che si svolgeranno a Plovdiv, in Bulgaria, ...