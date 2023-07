Canoa velocità | Mondiali J U23 Auronzo 2023 | tre medaglie per l’Italia nell’ultima giornata

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023)di finali deiJ/U23di, in corso addi Cadore, arrivano altre treper: gli azzurrini chiudono al terzo posto nelre generale, ma sono secondi nella categoria Junior e quinti tra gli Under 23. Nel C1 500 Junior maschile oro e titolo iridato di categoria per Marco Tontodonati (CUS Torino), che vince con il tempo di 1.51.26, andando a precedere il magiaro Istvan Juhasz, secondo in 1.51.83, ed il moldavo Mihail Culceac, terzo in 1.52.16. Nel C1 5000 Junior maschile lo stesso Marco Tontodonati (CUS Torino) si mette al collo l’argento con il crono di 27.32.98, battuto soltanto dall’ucraino Mykyta Tessa, oro in 27.19.42. Bronzo per il ...