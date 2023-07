Caldo | bollino arancione in nove città | da lunedì attesi picchi di oltre quaranta gradi

(Di domenica 9 luglio 2023) Una nuova ondata di calore sta interessando il nostro Paese, con le temperature che crescono gradualmente su tutta l’Italia edaa partire da domenica 9 luglio. L’allerta rischio salute per la fascia di popolazione più fragile è scattata a Bolzano, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.giallo, e quindi pre-allerta, per tutti gli altri centri urbani monitorati nel bollettino del ministero della Salute, ad eccezione di Bari, l’unica delle 27converde (assenza di rischio). Le ondate di calore si verificano quando vengono registrate temperature molto elevate per più giorni consecutivi, e sono spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione, ...

