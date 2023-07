Caldo africano sull' Italia | bollino arancione in 9 città

L'annunciato anticiclonesta per arrivare anche in Emilia Romagna . Già da lunedì il disagio bioclimatico interesserà tutta la Regione, con un livello intermedio nelle pianure emiliane. Martedì il disagio sarà ...L'annunciato anticiclonesta per arrivare anche in Emilia Romagna . Già da lunedì il disagio bioclimatico interesserà tutta l'Emilia Romagna, con un livello intermedio nelle pianure emiliane. Martedì il disagio sarà ...L'anticicloneCerbero, che muove dal Sahara, è già sull'Italia. Una delle più forti ondate di calore ... oltre i 23 - 25 gradi e l'ondata di, con brevissime pause, dovrebbe andare avanti ...

Caldo torrido, quando arriva il picco a Bologna e in Emilia Romagna il Resto del Carlino

Mentre sull’italia è arrivato il potente anticiclone Cerbero, arrivano le prime proiezioni sul meteo ad agosto.La nuova settimana si aprirà all’insegna del grande caldo oltre che del bel tempo, fatta eccezione per qualche eventuale nuvola e precipitazioni di passaggio. Il Molise, come il resto d’Italia, finirà ...