Caldo a Roma | gelato e ombrellini per rifugiarsi dal sole in strada

(Di domenica 9 luglio 2023) (Agenzia Vista), 09 luglio 2023 Ecco le immagini girate a piazza San Pietro che mostrano i turisti e non solo attrezzati cone cappelli per ripararsi dal. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Quanto durerà 'È probabile che ailafoso intenso insista almeno fino al 20 luglio, e forse anche di più: le proiezioni più aggiornate infatti suggeriscono chee afa, nella Capitale,...AGI/Vista - Tantissimi turisti nel centro diin questoweek - end. "Ci rinfreschiamo con un gelato e vicino alle fontane". Ecco le voci raccolte a Fontana di Trevi....Giorgia Meloni - ribadendo la "condanna" all'aggressione russa contro Kiev " ha ricordato che... Altro frontequello dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Se da una parte Kiev continua ...

Caldo a Roma, turisti cercano refrigerio alla Fontana di Trevi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Meteo, sarà la settimana più calda dall'inizio dell'anno. Come riporta 3Bmeteo, l'anticiclone africano si sta intensificando e sull'Italia le temperature sono ...Ecco le immagini girate a piazza San Pietro che mostrano i turisti e non solo attrezzati con ombrellini e cappelli per ripararsi dal caldo. (Alexander Jakhnagiev) ...