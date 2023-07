Calciomercato Torino | Vlasic spinge per il ritorno

(Di domenica 9 luglio 2023), Nikola, centrocampista del West Ham, vorrebbe tornare ad indossare la maglia granata Nikolavorrebbe ritornare al. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il trequartista e il suo agente stannondo il West Ham a sedersi al tavolo con i granata. Non una trattativa semplice, visto che gli inglesi non vogliono scendere al di sotto dei 13 milioni per lasciar partire il giocatore.

Restano comunque vigili i neroverdi, così come Bologna, Napoli e. Senza dimenticare i sondaggi effettuati da club di Premier League e Bundesliga. Le richieste della SPAL restano molto alte: 10 ...Sergej Milinkovic - Savic resta nel mirino della Juventus per questa sessione di. I bianconeri forti di un accordo già raggiunto con il giocatore puntano a strapparlo ...a, infatti ...Magari pur di non tornare a Londra accetterà di rimanere in Italia, prendendo un treno che lo porta direttamente a. O potrebbe virare verso l'offerta dell'Arabia Saudita , finora scartata a ...

Calciomercato Torino, per la trequarti torna di moda Messias Toro News

Calciomercato Lazio, definito nei dettagli l’accordo con Pedro per il rinnovo del contratto: le cifre dell’affare Come riportato dal Corriere dello Sport edizione… Leggi ...Bergamo, 9 luglio 2023 – L’Atalanta a pochi giorni dal raduno, fissato per giovedì 14 al centro sportivo di Zingonia, valuta il futuro della bandiera difensiva Jose’ Luis Palomino, giocatore amatissim ...