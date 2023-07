Calciomercato Torino | non solo Doig | altri due colpi per Juric

(Di domenica 9 luglio 2023) Ildelsi appresta ad entrare nel vivo. L’obiettivo del club è quello di tornare a calcare i palcoscenici europei e, per farlo, servirà una campagna acquisti di spessore. I granata stanno stringendo i tempi per, ormai prossimo a vestire la maglia del Toro. Stando a La Gazzetta dello Sport, il laterale del Verona sbarcherà all’ombra della Mole per una cifra attorno ai 7 milioni di euro. Un colpo che – insieme all’acquisto di Bellanova – completerebbe il restyling sulle fasce. Tuttavia, misterpotrebbe presto accoglieredue importanti innesti., passi in avanti per Messias: intesa vicina col Milan ilnon perde tempo in questa sessione di, e accelera alla ...

2 Ilci riprova per Tommaso Pobega : come evidenziato da Tuttosport , Juric ha chiesto al ds Vagnati di fare un tentativo per il centrocampista del Milan .La Juventus , in questo, ha dovuto far fronte a qualche uscita importante. Tra queste, figura il nome di Juan Cuadrado , che dopo otto anni in bianconero ha lasciato. "Grazie Dio. Storia di un grande ...Ilcon la chiusura di tutti i campionati è entrato nel vivo con l'apertura ufficiale del .... Acquisti: Bellanova (d - Cagliari), Popa (p - svincolato), Haveri (c - Rimini). Cessioni:...

Perr Schuurs potrebbe salutare a titolo definitivo il Torino: il candidato principale per sostituirlo resta Rodrigo Becao ...