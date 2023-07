Calciomercato | Telegraph | Lukaku vuole l’Inter | il belga pronto a ridursi l’ingaggio

(Di domenica 9 luglio 2023) Romelusolo. Secondo ill’attaccantea fare dei sacrifici economici pur di agevolare il club nerazzurro nella difficile trattativa con il Chelsea.sarebbe disposto a rinunciare a quasi 1 milione di sterline all’anno. In settimana il club di Appiano Gentile presenterà una nuova offerta al Chelsea per l’acquisto a titolo definitivo di. Ilha anche smentito le voci che lo hanno avvicinato alla Juventus. SportFace.

(Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Lukaku al momento vive le sue giornate di... Come riporta il: 'L'Inter farà una nuova offerta per Romelu Lukaku questa settimana, con l'...Ad andarci vicino però saranno i Red devils che, secondo quanto riportato dal, contano di convincere i bergamaschi con un'offerta di circa 50 milioni di sterline (59 milioni di euro). ...Kilman (LaPresse) -.itNegli ultimi giorni il '' ha svelato l'offerta di rinnovo presentata dal club inglese per provare ad ingolosire il calciatore. La crescita del gioiello ...

Chelsea, per Ziyech può riaprirsi la pista Arabia Saudita Calciomercato.com

Lukaku non vuole andare alla Juve ed è disposto ad accettare una riduzione del suo stipendio per restare con i nerazzurri altre stagioni.La Dea vuole almeno 60/70 milioni, gli inglesi ci vanno vicino. Con Juve e Napoli fuori dalla trattava, presto l'ufficialità