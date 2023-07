Calciomercato Roma cercasi centrocampista | Mourinho in pressing sull’ Atletico Madrid

(Di domenica 9 luglio 2023) La stagione calcistica di Serie A è ormai alle porte, ma a tenere banco per le compagini del nostro campionato al momento è la sessione di, tra queste c’è anche il nome dellache dopo un finale di stagione non proprio esaltante come testimonia la finale di Europa League persa solo ai rigori contro Il Siviglia tra mille polemiche, ora i giallorossi sono al lavoro per dimenticare l’amaro epilogo, per la formazione di Josè, l’obbiettivo sarebbe ingaggiare undi spessore, idea dall’, unda protagonista: per tornare ad alti Livelli Laè una di quelle squadre tra le più attive nella sessione estiva digrazie agli ...

Tornato in Germania, è sul mercato e interessa alla, che vorrebbe provare a prenderlo a sua volta a titolo temporaneo. GLI OSTACOLI - Anche perché l'ingaggio di Sabitzer, così come quello di ...... hanno creato apprensione nei tifosi della, visto che è stata ventilata la possibilità che il Chelsea prenda DYBALA pagando la clausola per l'estero di 12 milioni alla. Ma a Trigoria non ...Leggi i commentias: tutte le notizie 9 luglio 2023

Calciomercato Roma: in settimana previsti nuovi contatti col West Ham per Scamacca » LaRoma24 LAROMA24

Non è andata bene per via della sfortuna e di un grave infortunio all'inizio della stagione, ma l'affare Roma-Wijnaldum sulla carta era veramente ottimo: Tiago Pinto ha impostato nell'estate 2022 un p ...Gli azzurrini di Bollini hanno conquistato il punto che serviva alla qualificazione grazie alla differenza reti con i polacchi. Ora si attende l'avversaria tra Norvegia e Spagna AGI - L'Italia approda ...