Calciomercato Napoli | Zerbin | Gaetano e Folorunsho verso l’uscita

(Di domenica 9 luglio 2023)diretto al Verona,il Lecce e anchepotrebbe salutare L’edizione odierna del Mattino fa il punto sul mercato in uscita del, con tre principali indiziati. Il primo è: il classe 1999 piace infatti al Lecce. Ha un anno in meno Gianluca, che piace a diversi club: Empoli e Udinese in Serie A e Parma in Serie B. Infine, 25 anni di proprietà dei partenopei – ma attualmente al Bari – che potrebbe partire con direzione Hellas Verona.

, Folorunsho diretto al Verona, Zerbin verso il Lecce e anche Gaetano potrebbe salutare L'edizione odierna del Mattino fa il punto sul mercato in uscita del, con tre ...In diretta Ciro Venerato con le ultime notizie di. In primo piano Juve, Inter, Milan e. Focus azzurro su Oshimen, Di Lorenzo e l'erede di kim. Diverse novità e retroscena. ...: TRATTATIVA CON IL GLADBACH PER KO ITAKURA LA CHIAMATA DEL CITY - Nato a Yokohama, nella prefettura di Kanagawa, Ko Itakura entra nel settore giovanile del Kawasaki Frontale a 9 anni, il suo ...

Dalla Germania – Offerta del Napoli per Itakura, la risposta del ‘Gladbach: le cifre CalcioNapoli1926.it

Tra matrimoni dello star system, vip e la colonia di turisti italiani e stranieri che trascorrono le vacanze, Capri continua il suo trend in salita e si conferma fra le mete estive ...Stasera alle 23.45 circa ritorna su Rai 2 la 'Domenica Sportiva Estate' condotta da Fabrizio Tumbarello. In diretta il giornalista Rai Ciro Venerato con le ultime notizie di calciomercato. In primo pi ...