Calciomercato Napoli | nel mirino Itakura per la difesa

(Di domenica 9 luglio 2023) Ilin questo mercato estivo tra i suoi obiettivi ha quello di sostituire il difensore coreano Kim Min-jae che si trasferirà al Bayern Monaco. La dirigenza partenopea ha sondato vari profili tra cui quelli di Kilman e Le Normand che, tuttavia, hanno un costo ritenuto troppo elevato. Pertanto, nelle ultime ore l’attenzione si è spostata su calciatori meno onerosi. Infatti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, al momento in cima alla lista delle preferenze delc’è K?, difensore del Borussia Monchengladbach. Un nome a sorpresa quello del giapponese che, dunque, potremmo vedere presto nel nostro campionato.interessato aper il post-Kim: i dettagli La società campana sembra davvero intenzionata a sostituire Kim con un altro difensore asiatico. Il Borussia ...

Agostinelli: 'La vendita di Tonali è stata un piccolo favore al Napoli' AreaNapoli.it

Resta invece Becao il principale candidato a prendere il posto di Schuurs, per il quale la coda di pretendenti va dallo stesso West Ham al Crystal Palace, dal Liverpool al Napoli.Da un asiatico a un altro, da un sucoreano a un giapponese. Il Napoli vuole sostituire Kim Min-Jae, passato al Bayern Monaco per circa 50 milioni di euro, con Ko Itakura, centrale classe 1997 in forza ...