Calciomercato Napoli | alla ricerca di un vice Di Lorenzo | opzione Faraoni

(Di domenica 9 luglio 2023) Ildelentra nel vivo e per la fascia destra sta prendendo quota il nome di Davide. Infatti, l’obiettivo principale degli azzurri per questa fascia è quello di trovare unDi, per il quale è previsto molto presto un rinnovo del contratto. Attualmente in squadra c’è la figura di Alessandro Zanoli che è in fase di valutazione per un probabile prestito al Genoa. Per questo motivo, ilsta osservando attentamente il profilo di Davide, terzino destro dell’Hellas Verona., il punto suDavide, terzino destro di 31 anni e capitano dell’Hellas Verona, potrebbe avere i numeri giusti per vestire la maglia del ...

ILE LA CONCORRENZA - Il giornalista del quotidiano inglese The Guardian, Ed Aarons , racconta di, Galatasaray e PSG in contatto con gli agenti di Zaha. Proposte anche da Lazio , ...Ilcon la chiusura di tutti i campionati è entrato nel vivo con l'apertura ufficiale del .... Acquisti: Zanoli (d - Sampdoria) Cessioni: Bereszynski (d - Sampdoria), Sportiello (p - ...Commenta per primo Romelu Lukaku è un vecchio pallino del. L'ormai nuovo direttore sportivo della Juve, Cristiano Giuntoli, ai tempi del suo lavoro in azzurro l'aveva individuato come principale sostituto di Osimhen in caso di partenza del centravanti ...

Sportitalia - Lazio-Politano, nuovi contatti! Per il Napoli non è incedibile, definito il prezzo CalcioNapoli24

Con i 50 milioni di euro in arrivo dal Bayern per Kim comincia il mercato del Napoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport ...Nuovo nome di mercato per il Napoli. È quello di Wilfried Zaha, esterno offensivo classe '92 che da qualche giorno è svincolato. Ultima esperienza nella stagione 2022/23 con la maglia del Crystal Pala ...