Calciomercato Milan – Pulisic | fissate le visite mediche | i dettagli

Commenta per primo Ilè chiamato a fare una scelta fra due dei suoi obiettivi di mercato perché non potrà mettere sotto contratto sia Mehdi Taremi che Samuel Chukwueze . Il primo è infatti iraniano e il secondo ...Commenta per primo Mauro Icardi non tornerà in Serie A. L'ex capitano dell'Inter era un'idea di, Juve e Roma, ma alla fine ha scelto di confermarsi ancora di più al Galatasaray , in Turchia, dove di fatto è rinato. Il club turco lo acquisterà dal PSG per 10 milioni di euro e il bomber ...NIENTE FOLLIE - Nulla di esagerato, ilha messo Chukwueze in cima alla lista dei desideri, ma vuole restare nei suoi parametri, vuole pagarlo il prezzo giusto, considerando il fatto che tra ...

Inter e Milan svettano nella classifica di affluenza degli ultimi due campionati di Serie A: il Giuseppe Meazza non ha concorrenti ...Il calciomercato, iniziato lo scorso 1° luglio, non si è fermato nemmeno oggi domenica 9 luglio. Vediamo cosa è successo ...