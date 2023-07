Calciomercato Milan – Dopo Pulisic occhi su Chukwueze e Reijnders

Ultimo jolly per Massimiliano Allegri , uomo forte del nuovo ciclo bianconero, mentre emergono nomi nuovi per il: suggestione Emegha dello Sturm Graz . Sfoglia la GALLERY per vedere le prime ...Juventus, Inter,e non solo si muovono per colpi importanti, ilentra nel vivo: tutte le trattative di domenica 9 luglioPochi giorni ai ritiri precampionato di tutte le squadre e i movimenti di ...Rassegna stampa 9 luglio 2023 -.itIlentra nel vivo con le trattative ... Intanto, c'è un ritorno di fiamma in attacco per i cugini rossoneri: ', opzione Taremi'. In ...

Calciomercato Milan – Parla il talento: “Mi seguono anche i rossoneri” Pianeta Milan

Entra nel vivo il mercato estivo in casa Segato che piazza i primi due colpi in uscita del mercato 2023: Giovanni Bruno alla Juventus e Antonio Aracri al Genoa, entrambi del 2009. Giovanni Bruno attac ...Non c'è solo il Milan sulle tracce di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, infatti, piace anche alla Roma di José Mourinho e dell'amico Paulo Dybala. I due attaccanti sono grandi amici e La Joua è… L ...