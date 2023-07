Calciomercato Milan | concorrenza spagnola per Fresneda

, su Fresneda, obiettivo dei rossoneri, è finito anche nel mirino delle big spagnole: Real Madrid e Barcellona I club spagnoli puntano Ivan Fresneda, obiettivo di mercato del...4 Poco più di un mese dopo il suo addio al, Zlatan Ibrahimovic torna a parlare da rossonero: a un giorno dal raduno a Milanello della squadra di Pioli, l'ex numero 11 ha postato negli scorsi minuti una foto sul proprio profilo Instagram ...... nella giornata di oggi è stata raggiunta l'intesa anche con l'esterno ungherese, già transitato in Serie A e poi scaricato dalche non aveva voluto puntare su di lui dopo l'anno di Primavera. ...

Calciomercato Milan, Chukwueze si complica Già pronta l'alternativa MilanLive.it

Il Milan deve risolvere due problemi in attacco: l'esterno destro e la punta. Ecco i possibili scenari su cui ragionano a Casa Milan.Calciomercato Milan, chiuso il passaggio di Mauro Icardi al Galatasaray: ingaggio monstre per l’attaccante argentino Mauro Icardi non è più un obiettivo del calciomercato Milan. Il centravanti tornerà ...