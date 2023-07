Calciomercato | le trattative di Serie A ed estero LIVE

(Di domenica 9 luglio 2023) Il2023/2024 è ufficialmente iniziato e la redazione di 11contro11 non vi farà perdere nemmeno un trasferimento tramite questo articolo in costante aggiornamento. Di seguito tutte leufficiali didi tutte le squadre diA ed(Premier League, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga e resto del Mondo)., lediA edATALANTA Acquisti: Carnesecchi dalla Cremonese fine prestito; Gollini dal Napoli fine prestito; Zortea dal Sassuolo fine prestito; Miranchuk dal Torino fine prestito; Cambiaghi dall’Empoli fine prestito; Adopo svincolato dal Torino (contratto fino al 2027); Kovalenko dallo Spezia fine prestito; Kolasinac svincolato ...

Ecco la top 25 dei colpi più onerosi finora, compresi i riscatti dai prestiti (dati Transfermarkt), NEWS ELIVE 24) NICOLAS SEIWALD Dal Salisburgo al Lipsia : costo 20 ...Sondaggi,, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i ...Cristiano Giuntoli (LaPresse) -.itVlahovic resta una delle prime scelte del Chelsea e ... La dirigenza della Continassa avrebbe messo sul piatto delleun triennale fino al 2026 ...

Come comunica il quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, il calciomercato può avere strani ... Secondo fonti vicine alla trattativa, il talentuoso attaccante belga avrebbe accettato un ...E' stato un sabato di ordinaria follia per i tifosi del Napoli in chiave mercato: una volta assodato il passaggio di Kim al Bayern Monaco, non ancora ufficiale ma sembra solo questione di ore, i campa ...