Calciomercato Lazio | tutto pronto per il rinnovo di Pedro

, pronto il rinnovo di Pedro con i biancocelesti, prolunga fino al 2024 con opzione al 2025 e 2.2 milioni a stagione Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, è tutto ...Sergej Milinkovic - Savic resta nel mirino della Juventus per questa sessione di. I bianconeri forti di un accordo già raggiunto con il giocatore puntano a strapparlo allaper circa 30 milioni, considerando che il suo contratto con la società biancoceleste è ...L'Atletico Madrid non teme l'addio di Diego Simeone . Secondo quanto riporta Marca, il club spagnolo non sarebbe preoccupato dell'addio dell'ex giocatore di Inter e, nonostante la maxi offerta arrivata nei giorni scordi dall'Al Ahli, rifiutata immediatamente dalla società. Simeone scade nel 2024 e ancora non ci sono notizie sul rinnovo, con l'allenatore che ...

Calciomercato ultime notizie oggi: Thiago Silva chiama Dybala al Chelsea, la Roma sonda Morata. Lazio, si acce ilmessaggero.it

Calciomercato Lazio, definito nei dettagli l’accordo con Pedro per il rinnovo del contratto: le cifre dell’affare Come riportato dal Corriere dello Sport edizione… Leggi ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...