Calciomercato Juve | cosa succede con Vlahovic? La situazione del serbo

(Di domenica 9 luglio 2023)stando con Dusan? Ecco qual è l’attualedel centravantiAlfredo Pedullà fa il punto dellasulla possibile cessione di Dusan. Intermediari sono entrati in azione per confermare l’interesse del Chelsea e di Pochettino per il giocatore dellantus, anche se non si registra al momento alcuna proposta ufficiale. Possibile che, una volta sbloccate le cessioni in casa bianconera, ci sia un contatto diretto tra le due società per il giocatore. Non ci sono conferme su un possibile scambio con Lukaku.

Si sente di poter essere ancora protagonista e, nonostante i rumors sulla Premier, preferirebbe restare in Italia e alla. Valuterebbe solo eventuali offerte con progetti di primo piano in Europa ...Si continua a parlare molto in questo periodo dell'anno delle possibili mosse didella Juventus del nuovo ds Giuntoli. La società bianconera sta lavorando solo ormai da tempo per far sì che possa essere allestita una squadra sempre più ambiziosa e competitiva su più ...Commenta per primo Coraggio e lungimiranza , i principi cardine di un buon. Principi ai quali aderisce stoicamente il Borussia Dortmund , lo ha fatto negli ... a zero alla), altri non ...

Bonucci lascia la Juve, Giuntoli ha già trovato il sostituto: chi sarà Juventus News 24

La Juventus è pronta al rilancio per il terzino Fabiano Parisi dell'Empoli: duello con la Fiorentina in vista della sessione estiva di calciomercato ...Uno dei centrocampisti più interessanti della serie A ha fatto una scelte che può rivelarsi dirimente per il suo futuro. Dopo una stagione con importanti alti e bassi l’Atalanta ha terminato al quinto ...