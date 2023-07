(Di domenica 9 luglio 2023) Sondaggi,, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. ...

Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative della ...Commenta per primo Coraggio e lungimiranza , i principi cardine di un buon. Principi ai quali aderisce stoicamente il Borussia Dortmund , lo ha fatto negli ... contro ilMonaco, il ...A rinforzare questa pista ci ha pensato Jamal Musiala , fantasista del, intervistato dalla testata tedesca Bild . Il giocatore tedesco ha dato la sua opinione sul possibile affare di mercato: '...

Calciomercato, il Bayern insiste per Kane, novità su Lukaku. Tutte le trattative Corriere dello Sport

Il Barcellona si ripara dalle offerte dell'Arabia Saudita con Lewandowski che si rifiuta di partire per vestire la maglia blaugrana ...L’addio di Cuadrado, l’arrivo di Weah, la conferma di Rabiot: ecco il 3-5-2 di Max aspettando i nuovi innesti mercato ...