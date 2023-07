Calciomercato Atalanta | rivoluzione in attacco | chi resta | chi parte e i possibili sostituti

(Di domenica 9 luglio 2023) Quattroaddii, Højlund, Zapata, Muriel e Boga, ed un solo punto fermo, Lookman. Dopo le voci degli scorsi giorni riportate dall’Eco di Bergamo, lanell’dell’è pronta a partire. A confermarlo sono i contatti sempre più intensi fra Manchester United e gli orobici su Højlund. Tutto, infatti, ruota attorno allanza del talentino danese, seguito da tempo dai Red Devils. Nel caso gli inglesi accontentassero le richieste (cosa che appare per nulla improbabile), i lombardi si troverebbero con in tasca un tesoretto da oltre 60 milioni da reinvestire nel mercato per dare nuova verve ad unche nelle ultime due stagioni ha subito una discreta involuzione. Ecco quindi le ultime deldell’con ...

HØJLUND - Per questo l'stringe per El Bilal Touré, monitorato da Congerton e D'Amico da ormai un mesetto abbondante. L'attaccante dell'Almeria sembra a un passo da Bergamo che però, ...Il nuovo difensore centrale potrebbe essere uno tra Kilman (Wolverhampton), Danso (Lens), Le Normand (Real Sociedad) e Scalvini (), tutti profili interessantissimi che però costano parecchio. ...... tutta 'colpa' di un possibile affare trae Manchester United. Massimiliano Allegri (LaPresse) -.itIn attesa di capire quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic e mentre si è ...

Non mancano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus, soprattutto in questa prima fase del mese di luglio. I tifosi aspettano con ansia che arrivi l’ufficialità di nuovi acquisti in cas ...La società ha già sistemato tre pedine (Carnesecchi, Kolasinac e Bakker) e punta forte su Holm e Touré Nel recente passato l’Atalanta ha saputo incantare non solo i propri tifosi ma tutti gli appassio ...