Calcio | Suarez Gravina Un monumento | ha regalato perle di bellezza

'Se non sapete cosa fare, date palla a' Ciao Luisito', si legge in un altro tweet. Foto d'apertura: fotogrammaSalutare Luisito ci lascia una malinconia profonda: la nostalgia del suoperfetto e ... Ci mancherà, perché come predicava Helenio Herrera, 'Se non sapete cosa fare, date palla a'.'...i poeti ma non muore la poesia perché la poesia è infinita come la vita" e anche: "Non ti ho mai visto giocare, ma mio papà mi ha parlato tanto di te. Ti ho sentito spesso parlare die ...

Inter in lutto, morto Luis Suarez - Calcio Agenzia ANSA

Il presidente della Figc si unisce al cordoglio per la scomparsa del grande campione ROMA (ITALPRESS) - La Figc si unisce al cordoglio dell'Inter ...Si è spento a 88 anni Luis Suarez, regista della Grande Inter di Helenio Herrera che negli anni '60 vinse tre Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Intercontinentali.