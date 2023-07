Calcio | Suarez Gravina ' Un monumento | ha regalato perle di bellezza'

(Di domenica 9 luglio 2023) Il presidente della Figc si unisce al cordoglio per la scomparsa del grande campione ROMA - La Figc si unisce al cordoglio dell'Inter e della famiglia per la scomparsa, all'età di 88 anni, di Luisito ...

Allenatore Se da un lato il passaggio dal calcio giocato alla panchina sembrò una continuità quasi naturale, dall'altro i risultati non furono all'altezza del regista.

La FIGC si unisce al cordoglio dell'Inter e della famiglia per la scomparsa, all'età di 88 anni, di Luisito Suarez. Leggenda della Grande Inter ... "Se ne va un monumento del calcio italiano e ...Calcio e Inter in lutto. Morto a 88 anni uno storico ex campionissimo della formazione nerazzurra dell'era del Mago Herrera.