Calcio | muore la leggenda Luisito Suarez

(Di domenica 9 luglio 2023) Lutto nelse n’è andato a 88 anni, uno dei simboli della Grande Inter di Helenio Herrera che vinse due coppe dei campioni e due coppe intercontinentali a metà degli anni Sessanta. Spagnolo di La Coruña, faro del centrocampo del Barcellona e della nazionale spagnola, Pallone d’oro come miglior calciatore europeo nel 1960 (unico spagnolo ad averlo mai ricevuto), il suo passaggio all’Inter fu un tassello decisivo nella costruzione della squadra vincente di Moratti e Herrera, che lo aveva già allenato al Barça. Con Mario Corso compose una coppia di centrocampo rimasta nella memoria degli appassionati. In nove anni con l’Inter vinse anche tre scudetti, e nel 1964 conquistò il suo personale triplete: coppa dei campioni e intercontinentale in nerazzurro, e campionato d’Europa con la nazionale spagnola. Concluse la ...

...i poeti ma nonla poesia perché la poesia è infinita come la vita Suarez" e anche: "Non ti ho mai visto giocare, ma mio papà mi ha parlato tanto di te. Ti ho sentito spesso parlare die ...un'altra stella della Grande Inter, quella che a metà degli Anni Sessanta, guidata dal 'Mago' Herrera, dominò ilin Europa e nel mondo. È morto a 88 anni Luis - detto 'Luisito' - Suarez, ......dichiara l'indipendenza dalla Spagna 1850 " Il Presidente statunitense Zachary Taylore ...A Berlino l'Italia batte la Francia per 6 - 4 dopo i calci di rigore nella finale dei Mondiali di...

Lutto nel mondo del calcio: muore Luisito Suarez, leggenda dell'Inter Tutto Napoli

Il mondo del calcio piange la scomparsa di uno dei più grandi campioni del passato: a 88 anni si è spento, dopo una breve malattia, Luis Suarez, per tutti Luisito. Suarez era stato un pilastro prima d ...Kevin Kuka, 21 anni, era rimasto gravemente ferito in un scontro stradale. I compagni di squadra: “Grazie per quello che ci hai dato” ...