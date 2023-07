Calcio | Mondiali femminili 2022 | il calendario dell’Italia

(Di domenica 9 luglio 2023) Tutto pronto per i2023. La rassegna continentale femminile si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda. Anche le azzurre del Ct Milena Bertolini saranno ai nastri di partenza, inserite nel girone nel G. L’Italia debutterà lunedì 24 luglio contro l’Argentina e a seguire dovrà vedersela contro Svezia (29 luglio) e Sudafrica (2 agosto). Le partite delle azzurre potranno essere seguite sui canali Rai, in particolare su Rai Sport. Le altre partite sono disponibili sulla piattaforma UEFA.TV. FASE A GIRONI PRIMA GIORNATA Lunedì 24 luglio Ore 8:00 – Italia-Argentina SECONDA GIORNATA Sabato 29 luglio Ore 9:30 – Svezia-Italia TERZA GIORNATA Mercoledì 2 agosto Ore 9:00 – Sudafrica-Italia SportFace.

...00 - RAIDUE HD: Rubrica - Pomeriggio Sportivo (diretta) da Roma Una finestra sulle più importanti manifestazioni sportive dell'Estate 2023: il Campionato Europeo diUnder 21, idi ...In serata gli agenti del difensore hanno ritrattato, ma il giapponese piace al Napoli e basterebbero 15 milioni per accaparrarselo Doha (Qatar) 01/12/2022 -diQatar 2022 / Giappone - Spagna / foto Imago/Image Sport nella foto: Kou Itakura ONLY ITALY Ieri l'entourage di Ko Itakura ha dichiarato che il Napoli è in vantaggio per il difensore ......di inizio fissato per le 3.30 (ora italiana). Di fronte due squadre che hanno partecipato ai recentidel Qatar, dove entrambe sono state eliminate nella fase a gironi. Il Messico ha ...

Calcio: Mondiali donne. Bertolini 'Sensazioni positive, gran entusiasmo' Tiscali

Non è ancora finita la lunga estate azzurra delle Nazionali di calcio. Chiusa la Nations League al terzo posto per la Maggiore maschile e terminati anzitempo gli Europei Under 21 con l'eliminazione ai ...Sono passati 17 anni da quella notte del 2006 in cui il sogno divenne incredibilmente realtà con gli Azzurri sul tetto del mondo.