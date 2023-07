(Di domenica 9 luglio 2023)firma per il Paris Saint Germain. Il difensore francese, campione del mondo nel 2018 con i Bleus, giocava fino alla scorsa stagione con il Bayern Monaco: al club bavarese sono andati ...

Hernandez e' reduce da una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita al nono minuto della prima partita della squadra francese ai Mondiali - 2022 in Qatar contro l'...Luis Carlos Martinez, centravanti nato a Madrid il 17 giugno del 1995, alto 1,91 m. e del ... sfiorando la serie D con l'Ischia, inanellando complessivamente 112 presenze e 42 gol. ...2023 - 2024 Serie D Girone H Squadra Nardò Arriva dalla Serie C il nuovo rinforzo per la ... la dirigenza ha confermato Bright Addae,Dambros, Michel Ferreira, Mattia Ciracì e Facundo ...

Calcio: Lucas Hernandez al Psg per 40 milioni Agenzia ANSA

Lucas Hernandez firma per il Paris Saint Germain. Il difensore francese, campione del mondo nel 2018 con i Bleus, giocava fino alla scorsa stagione con il Bayern Monaco: al club bavarese sono andati 4 ...Lucas Hernandez è un nuovo giocatore del Psg: raggiunto l'accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento definitivo ...