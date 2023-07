"Diciassette anni fa, per gli italiani, momenti indimenticabili". Con un post su Instagram e un video degli azzurri nella finale di Berlino, Giannirende omaggio nel giorno dell'anniversario del titolo vinto nel 2006. Quel giorno, ricorda il presidente della Fifa, "gli azzurri vincevano la loro quarta Coppa del Mondo, ai rigori contro ...Ci Roma 19/03/2023 - campionato diserie A / Lazio - Roma / foto Carmelo Imbesi/Image Sport ... Me l'ha detto anche, che è stato a cena da noi. E ho creato una struttura medica ...... visto che sono alla seconda in pochi giorni: la precedente ha ottenuto la risposta politica e privata, perciò non pubblicabile, del presidente della Fifa. Nel tuo caso non nutro ...

Calcio: Infantino ricorda Italia del 2006,'io l'avrei premiata' Agenzia ANSA

"Diciassette anni fa, per gli italiani, momenti indimenticabili". Con un post su Instagram e un video degli azzurri nella finale di Berlino, ...(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Diciassette anni fa, per gli italiani, momenti indimenticabili". Con un post su Instagram e un video degli azzurri nella finale di Berlino, Gianni Infantino rende omaggio nel ...