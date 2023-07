Calcio in lutto | è morto Luis Suarez

(Di domenica 9 luglio 2023) L’Inter in: è scomparso a 88 anni. “Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao”, il ricordo del club nerazzurro in un post su Instagram. “Architetto” della Grande Inter di Helenio Herrera e uno dei primi (nonché tra i migliori della storia) registi di centrocampo,aveva esordito nel Deportivo La Coruna prima di passare al Barcellona, con cui ha conquistato due campionati spagnoli e una Coppa delle Fiere, oltre al Pallone d’oro nel 1960. Nel 1961 era stato acquistato dall’Inter, vincendo tre campionati, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Chiuse la carriera da giocatore alla Sampdoria nel 1973, diventando poi allenatore: guidò dalla panchina tra le altre Inter (per tre periodi, nel 1974/75 poi nel 1992 e nel 1995), ...

10.45inper morte Luis Suarez E' scomparso a 88 anni Luis Suarez, ex campione dell'Inter. "Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento,ha ispirato generazioni. Ciao Luis". Così lo ...L'Inter in: è scomparso a 88 anni Luis Suarez. "Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao Luis", il ricordo del club nerazzurro in un post su Instagram. "...E' morto a 88 anni l'ex calciatore spagnolo narazzurro Luis Suarez. 'Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao Luis', il ricordo del club in un post su ...

Calcio: Inter in lutto, morto Luis Suarez Agenzia ANSA

Lo spagnolo, leggenda nerazzurra, si è spento a 88 anni: i messaggi dei suoi ex club e la commozione dei tifosi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...