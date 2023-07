Calcio femminile | la stella degli Usa Megan Rapinoe annuncia il ritiro

(Di domenica 9 luglio 2023) Sarà l’ultima stagione perdelamericano. “Con un profondo senso di pace e gratitudine ho deciso che questa sarà la mia ultima stagione in questo bellissimo gioco – scrive l’atleta sui social – Non avrei mai potuto immaginare i modi in cui ilavrebbe plasmato e cambiato la mia vita per sempre”, ha aggiunto. La bandiera dela stelle e strisce, classe 1985, ha vinto un oro e un bronzo olimpico, oltre a due titoli Mondiali. SportFace.

... come gli Europei , a differenza di quanto avviene nele nel basket . In più, va aggiunta l'... presidente della Lega Pallavolo Serie A. "La Serie A1 è una competizione lunga e ...... Federica Cappelletti ricorda come abbia deciso di candidarsi al ruolo istituzionale: "è mia l'idea di candidarmi, amplificare il movimentomi intrigava già da un po'. Ilè stato il ...Tutto pronto per i Mondiali femminili 2023. La rassegna continentalesi svolgerà in Australia e Nuova Zelanda. Anche le azzurre del Ct Milena Bertolini saranno ai nastri di partenza, inserite nel girone nel G. L'Italia debutterà lunedì 24 luglio contro l'...

Calcio Femminile, Rapinoe lascia il calcio: nel 2019 vinse il Pallone d'Oro Calciomercato.com

La confederazione calcistica europea e la Conmebol ancora al lavoro assieme dopo la Finalissima tra Italia e Argentina ...Non è ancora finita la lunga estate azzurra delle Nazionali di calcio. Chiusa la Nations League al terzo posto per la Maggiore maschile e terminati anzitempo gli Europei Under 21 con l'eliminazione ai ...