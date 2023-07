Calcio | è scomparso Luis Suarez Aveva 88 anni | fu bandiera dell’Inter di Helenio Herrera

(Di domenica 9 luglio 2023) Si è spento ad 88Suárez Miramontes, dettoito: nel ricordo apparso sui propri social, l’Inter lo definisce “Il calciatore perfetto che, con il suo talento, ha ispirato generazioni“, e “Un talento unico e un grandissimo interista. Il numero 10 della Grande Inter che portò i nostri colori sul tetto d’Italia, d’Europa, del Mondo“. Il club nerazzurro cita sul proprio sito ufficiale una celeberrima frase di, storico allenatore: “Se non sapete cosa fare, date palla a“. Infattiarrivò all’Inter nel 1961, dopo aver vinto il Pallone d’Oro nel 1960, e vinse 3 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Nato a La Coruña il 2 maggio 1935, centrocampista, fu anche campione d’Europa con la ...

