Un cane di piccola taglia era rimasto incastrato tra le sbarre di un cancello a Riccione . Il, spaventatissimo, è stato liberato dai vigili del fuoco. I salvatori del cucciolo si sono serviti di un divaricatore idraulico con una forza in apertura di 29mila chili e una pressione di ...... i convocati per il raduno in sede Sport [ 07/07/2023 ]precipita nella cisterna: lo ... Pr il 19enneda recuperare, però, l'esame di maturità che avrebbe dovuto sostenere in mattinata....pensava che i presidenti che stava scolpendo della democrazia fossero gli Dei E il monumento...a Roosevelt (a tratti vicino alle idee del corporativismo fascista) rappresentato con il...

Cagnolino resta incastrato nel cancello: i vigili del fuoco lo liberano così leggo.it

Un cane di piccola taglia era rimasto incastrato tra le sbarre di un cancello a Riccione. Il cagnolino, spaventatissimo, è stato liberato dai vigili del fuoco. I salvatori del cucciolo ...Bologna, 7 luglio 2023 – Triste vicenda sull’Appennino Bolognese, dove i carabinieri della stazione di Grizzana Morandi sono intervenuti su richiesta di un passante per prestare soccorso a un cane di ...