Caduto in tentazione Bonaccini attacca La Russa | Cosa non può fare lui

(Di domenica 9 luglio 2023) Le parole di Ignazio Lacontro la ragazza che ha denunciato il figlio di violenze sessuali sono state argomento di discussione anche a In Onda, su La7. Interpellato su questa delicata questione, Stefanohato la seconda carica dello Stato: “È incredibile che provi a stabilire colpevoli e innocenti, non può essere il presidente del Senato a farlo, lo stabilirà eventualmente un tribunale se si arriverà a un processo”. “Ovviamente - ha aggiunto il governatore dell'Emilia Romagna - ci si augura che nessuno abbia delle colpe e che non siano stati commessi reati gravi, ma il presidente del Senato ha tutt'altro ruolo, dovrebbe stare molto lontano e garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. La destra ogni tanto cade in queste tentazioni. Vi ricordate tre anni fa la vicenda di Bibbiano? Io ero ...

...Dalla Chiesa piombano sulla sua famiglia e sulla sua notorietà politica come un macignoda ... Nessunanostalgica e, soprattutto, nessuna voglia di guardare avanti con la testa rivolta ...... cioè al cliché di genio e sregolatezza, e rimasto lontano pure da qualsiasidi ... Non ènel calcio scommesse, non ha mai creduto nel trasferimento al prestigioso Torino, tornando ...Non vedevano mai alladi strofinarsi come sugli zoccoli il volgo tra le strade di ... Quest'anno è invecefinanche i l totem del bianco , il divieto di portare indumenti colorati in ...

In Onda, Bonaccini attacca La Russa: "Caduto in tentazione, non ... Liberoquotidiano.it

Nell’incidente ha battuto la testa, resta in prognosi riservata al Meyer ma è stabile. Nessuno aveva mai segnalato la barriera fragile. L’arcata sequestrata, le indagini ...