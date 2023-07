Cacciata Barbara D’Urso | Parla La Sostituta Myrta Merlino!

Leggi su gossipnews.tv

(Di domenica 9 luglio 2023)Merlino ha rotto il silenzio e ha svelato i motivi che l’hanno spinta ad accettare la conduzione di Pomeriggio 5. Non solo, ha pure fatto intendere quali siano stati i motivi che hanno indotto Mediaset a dare il benservito a. Nel frattempo, propriosi sta guardando intorno. Cosa farà nella prossima stagione Tv? Ecco tutti i dettagli!Merlino: ecco come sarà il suo Pomeriggio 5 Continua a far discutere l’addio dia Mediaset. L’azienda del Biscione ha di fatto cacciato la conduttrice campana, preferendo affidare la conduzione di Pomeriggio 5 aMerlino. Una scelta che fino a pochi giorni fa sembrava impensabile, é diventata realtà. Ebbene, ora la nuova conduttrice di Pomeriggio 5, ha deciso di ...