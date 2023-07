Busta paga più alta | puoi fare la domanda telematica per il nuovo incentivo | Le cifre sono forti

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 9 luglio 2023) Chi ha la possibilità di ottenere più soldi in? L’è legato ai tempi del pensionamento: ecco qual è la procedura da seguire. La data del pensionamento si avvicina ma la vostra intenzione è quella di proseguire l’attività lavorativa? Cipersone che pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata decidono di continuare a lavorare e in situazioni come queste esiste una normativa specifica, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, nota come Bonus Maroni. Era infatti già stato proposto in passato ed è stato recentemente riproposto ed altro non è che una chi decide di posticipare il pensionamento pur avendo la possibilità di accedere alla pensione anticipata con Quota 103. Reintrodotto il bonus maroni per chi non accetta quota 103 (ilovetrading.it / fonte ...