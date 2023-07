(Di domenica 9 luglio 2023)DiPanatta, Vincenzo Musacchio, Mario da Pozzo, Jair da Costa, Laura Pennacchi, Claudio Cappon, Sandra Petrignani, Sandro Ruotolo, Tom Hanks, Giuseppe Lauricella, Elisabetta Sgarbi, Giorgio Venturin, Mauro Ottobre, Isabella Cocuzza, Claudio Sebastianutti, Francesca Marcon, Nicola Cassio, Niccolò Beni, Marco Ferrone, Matteo Rubin, Elena Bonfanti, Giorgia Benecchi, Lucia Bosetti, Gioia Barbieri, Valentina Casaroli, Oxana Corso… Oggi 9 luglio compiono gli anni: Renato Pestriniero, scrittore, pittore;(Pasquale Zagaria), attore; Mauro Olivi, politico; Massimo Pica Ciamarra, architetto; Renato Bellinelli, ex calciatore; Mario da Pozzo, ex calciatore; Jair da Costa, ex ...

La prima storia ritrae i genitori mentre gli auguranoe la mamma confessa tutta l'apprensione per l'arrivo dell'età adulta per il primogenito di casa, ma soprattutto per l'apertura di ...... con qualche picco di potenza e intervento dei bassi in occasione della scena iniziale, di quella della festa die ogni volta che il fumo della fabbrica tenta di invadere la casa....Gli auguri didi oggi a Yann Karamoh, esterno d'attacco del Torino. Tutti i dettagli sull'ultima stagione Oggi Yann Karamoh compie 25 anni. Per il franco - ivoriano si è chiusa una stagione nella quale ...

Buon compleanno Pinocchio: la festa di Collodi. I 140 anni del burattino, “Una grande storia di vita” LA NAZIONE

Buon compleanno Lino Banfi, Paolo Di Canio, Adriano Panatta, Vincenzo Musacchio, Mario da Pozzo, Jair da Costa, Laura Pennacchi, Claudio Cappon, Sandra Petrignani, Sandro Ruotolo, Tom Hanks, Giuseppe ...E sono 106 anni: la comunità di Teulada, e non solo, è in festa per il traguardo raggiunto da Tziu Pietrino Culurgioni. A rendere omaggio a uno degli uomini più anziani della Sardegna oggi si è presen ...