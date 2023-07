Buon compleanno a… Ashley Young

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 luglio 2023) Dopo due anni trascorsi all’Aston Villa, squadra con la quale aveva già giocato e non poco tanto tempo fa, si trova ad essere svincolato Oggicompie 38 anni. Dopo due anni trascorsi all’Aston Villa, squadra con la quale aveva già giocato e non poco tanto tempo fa, si trova ad essere svincolato. Alla sua età si può anche essere non particolarmente sorpresi del fatto che i contratti vadano in scadenza e che – quindi – le storie possano finire. Se non ci fosse un dettaglio che non è trascurabile, tale da far pensare che lui abbia ancora energie da spendere. Il 2022-23 si è chiuso con all’attivo 32 presenze in campo, a rivelare che è ancora funzionante nelle sue corse lungo la fascia. Dopo 680 partite in carriera, più le 39 in nazionale – esperienza chiusasi con il Mondiale in Russia – significa quantomeno essere integro fisicamente e ...