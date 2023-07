(Di domenica 9 luglio 2023) L'infanzia di J-Ax non è stata facile. Nonostante provenisse da una famiglia normale, la sua condizione sociale non era vista di buon occhio dai suoi coetanei. Era considerato "diverso" per il suo modo di vestire, un comportamento tipico di una provincia benestante e conformista. In una recente intervista, l'artista ha condiviso dettagli dolorosi di questo periodo, tra cui l'esperienza del. L'articolo .

...Piero Baldovino che da anni offre supporto psicologico pedagogico e legale alle vittime di...molto orgogliosi di avere una struttura dedicata a proteggere le donne in difficoltà e per ......Tutto è passato nel momento in cui citrasferiti. Quando sono arrivato a Milano c'erano tanti più poveri di me. Da bambino ci fai poco caso, da adolescente ti cade il mondo addosso. Il...... una fiaba che affronta in maniera delicata e con grande fantasia il tema del, riceve una ...felici per la nostra casa editrice, per questo ennesimo premio, e per la signora Ortu. Il ...

Bullismo, J-Ax: “Siamo in un Paese di analfabeti funzionali, dove ho paura che se un bambino torna a casa e dice che viene bullizzato, poi il padre va a picchiare il papà di quello che lo bullizza” Orizzonte Scuola

La recensione del thriller horror spagnolo che arriva in sala, parlando di bullismo e obesità sul filo del revenge movie ...I 20enni di oggi non cercano più il riscatto sociale. "Ma sono insoddisfatti della loro vita e molto fragili" Il disagio giovanile fotografato dai dati Istat è ciò che gli italiani stanno perseguendo ...