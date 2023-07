Bufera su conduttore Bbc | soldi a 17enne in cambio di foto piccanti

(Di domenica 9 luglio 2023) Il segretario alla Cultura Lucy Frazer ha avuto colloqui urgenti con il direttore generale della Bbc dopo che un presentatore del network è stato accusato di aver pagato un adolescente per l'invio disessualmente esplicite. Tim Davie ha assicurato che la società sta indagando sulle affermazioni "rapidamente" e "con sensibilità", ha detto il ministro. Le prime accuse, riportate oggi per la prima volta dal Sun, risalgono allo scorso mese di maggio. Secondo quanto si legge, la madre del giovane - che secondo il quotidiano aveva 17 anni quando sono iniziati i pagamenti del presentatore - ha detto che suo figlio ha usato iper l'acquisto di cocaina e crack.Senza mai nominare il presentatore, la donna ha spiegato che se i presunti pagamenti dovessero continuare, suo figlio - che ora ha 20 anni - finirebbe per "morire". Secondo alcune ...

