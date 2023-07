Bufera su Biden | come si fa riprendere | il video scatena i pro-Trump

Leggi su iltempo

(Di domenica 9 luglio 2023) Sistema la sedia reclinabile, si toglie la maglietta e si mette a prendere il sole. Poi uno sguardo al cellulare, perché anche se Joesi sta godendo una giornata al mare, su una spiaggia del Delaware, è pur sempre il presidente degli Stat Uniti. Il commander in chef si è concesso qualche momento di relax prima del suo viaggio in Europa (andrà prima a Londra, poi a Vilnius per il vertici Nato). Il presidente è stato ripreso a Rehoboth Beach insieme alla moglie Jill. Immagini che hannoto su Twitter i sostenitori di Donaldche sperano in una nuova sfida per la Casa Bianca alle elezioni presidenziali del 2024. Nelle stesse ore infatti il tycoon, principale candidato alle primarie repubblicane, stava facendo un bagno di folla davanti a migliaia di sostenitori.