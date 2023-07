(Di domenica 9 luglio 2023) Ci sono volte in cui nonostante si segua con attenzione le istruzioni di lavaggio, ilinrimane macchiato. Ecco come risolvere i problema con un unico prodotto. Oggi il nostro stile di vita si è fatto sempre più frenetico, e con poco tempo a disposizione l’uso degli elettrodomestici risulta fondamentale per ottimizzare le ore a disposizione. Tra questi, di sicuro laè uno dei più usati, poiché ci permette di risparmiare tempo, ficcando dentro al suo cestello tutto ilaccumulato, limitandoci a stenderlo una volta finito il ciclo di lavaggio, di solito dopo 2/3 ore, considerando anche la centrifuga. Inoltre, oggi tendiamo a preferire cicli brevi e temperature più basse, proprio per evitare inutili sprechi di energia, considerando quanto costi l’elettricità da qualche mese a questa parte. ...

Miscelate quattro parti di acqua e una di acetoper preparare una soluzione da versare nella ...riesce anche ad accentuare il profumo del detersivo solitamente impiegato per fare il. L'......Una storia nata nel 1954 con "Il perborato dell'Omino" Nasce così la favola di Omino, lo smacchiatore per eccellenza e creatore di una nuova categoria specifica per il, ...... quel sontuoso abito Valentino Couture, in una tonalità di arancione che ha letteralemente... e anche io ho prestato due vestiti: un abito nero per la scena del funerale di Big, e l'abito...

Bucato bianco e immacolato con 1 solo cucchiaio di questo in lavatrice Il Corriere della Città

Ci sono volte in cui nonostante si segua con attenzione le istruzioni di lavaggio, il bucato in lavatrice rimane macchiato. Ecco come risolvere i problema con un unico prodotto. Oggi il nostro stile d ...Una nota catena di distribuzione alimentare ha lanciato delle offerte super convenienti soprattutto per quanto riguarda il bucato.