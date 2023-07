Bria Cda Rai | sospendere striscia | Facci incompatibile

(Di domenica 9 luglio 2023) "I contenuti espressi da Filipposono incompatibili con i valori e le policy del servizio pubblico, per quanto riguarda la tutela della parità di genere e un forte impegno contro ogni forma di violenza sulle donne. I vertici Rai sospendano ladel giornalista".Così Francesca, componente del Cda della Rai, su Twitter. Il giornalista di Libero in un articolo aveva scritto: "Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo". Articolo relativo al caso La Russa.

