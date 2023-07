Boss di Caivano ricercato dalla DDA scovato in una villetta di Castel Volturno

(Di domenica 9 luglio 2023). Era sfuggito al blitz anticamorra ordinato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e realizzato dai Carabinieri ae si è rifugiato, come tanti altri latitanti partenopei, in unadi, sul tratto casertano del litorale Domizio. Scoperto dai carabinieri, è rimasto interdetto e sorpreso. “Come avete fatto a prendermi?” ha detto il, il 66enne Antonio Angelino, ai militari del Nucleo investigativo dilo di Cisterna quando lo hanno stanato nellasul litorale. Angelino è ritenuto dagli investigatori un esponente di spicco del gruppo malavitoso Gallo-Angelino, facente parte del clan camorristico Sautto-Ciccarelli di. I carabinieri hanno ...

Si tratta di Antonio Angelino, 66enne ritenuto elemento di spicco del clan Sautto-Ciccarelli di Caivano e capo del gruppo Gallo-Angelino