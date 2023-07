Borini è a Genova | l’attaccante pronto ad iniziare con la Sampdoria

(Di domenica 9 luglio 2023) Fabioè atterrato a: domani le viste mediche con laad una nuova avventura Fabioè atterrato in quel diintorno alle ore 16.15, proveniente con un volo Ryanair in partenza da Manchester,adun nuovo capitolo di carriera con la. «Sono carico», queste le dichiarazioni rilasciate dalclasse ’91, che domani mattina svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto con il club blucerchiato. Tanto entusiasmo all’aeroporto Cristoforo Colombo, con un gruppo di tifosi che ha fermatoper scattare alcune foto e ricevere autografi.

