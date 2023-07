(Di domenica 9 luglio 2023) Leonardoresta in uscita dlla Juventus. Per questo motivo il procuratore Alessandro Lucci lo ha proposto a, club della...

... la situazioneperò che ci sia un grande ostacolo tra il direttore e il tecnico, ossia un ...anche alcuni giocatori si sono appellati al contratto a lunga scadenza basti pensare a Leonardo...Ora però bisogna stringere, anche perché Inzaghilavorarci sin dai primi giorni del ritiro, ... vale a dire, Alex Sandro, Rugani, McKennie, Arthur e Zakaria, anche per tamponare le ...... LeonardoAndrea Pirloalla Sampdoria. Lo scrive Il Giornale. Il nuovo allenatore della squadra ligure ha già chiamato il suo ex compagno di squadra:che lo aiuti a ...

Bonucci vuole rimanere in Italia: offerto a Roma e Lazio Calciomercato.com

La Juventus, con l’avvento di Giuntoli, si prepara ad una vera e propria rivoluzione sul mercato, in particolare per quanto riguarda il reparto difensivo con Bonucci e Alex Sandro in uscita. Come rife ...Il difensore centrale, che vorrebbe ritirarsi al termine della prossima stagione dopo l’Europeo con l’Italia, vuole un’ultima affascinante sfida per la… Leggi ...