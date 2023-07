Bombe a grappolo all’Ucraina? Jean spiega la controversa decisione Usa

Leggi su formiche

(Di domenica 9 luglio 2023) Gli Usa fornirannoproiettili aper obici da 155 mm e forse per lanciarazzi multipli HIMARS. Le(cluster bomb), sviluppate dalla Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, sono armi areali, lanciabili da vettori terrestri o aerei. Gli Usa fornirannoquelle per artiglieri da 155 mm, considerate fondamentali per neutralizzare le fanterie russe trincerate nel Sud-Est dell’Ucraina, al fine di guadagnare il tempo necessario allo sminamento indispensabile per la creazione di brecce nel dispositivo russo, potentemente fortificato, senza far subire perdite eccessive alle truppe d’assalto ucraine. L’artiglieria costituisce il mezzo indispensabile per la controffensiva di Kiev, che si trova a corto di munizioni, dati i ritardi che subisce la mobilitazione ...