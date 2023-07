Bombe a grappolo a Kiev | davvero vogliamo scendere al livello di Putin?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023) Il dibattito che si è innescato dopo la decisione degli Stati Uniti di inviareall’Ucraina nasconde in sé nient’altro che la necessità di risolvere un ormai secolare quesito: “Il fine giustifica i mezzi”? Perché, nonostante si cerchi di offrire una giustificazione che suoni plausibile alla scelta della Casa Bianca di mettere in mano all’esercito di Volodymyr Zelensky armi dall’impatto devastante sulla popolazione civile, la domanda rimane solo una: quale prezzo siamo disposti a (far) pagare per provare a vincere questa guerra? Washington ha già dato la sua risposta. Né gli Stati Uniti, né la Russia, né l’Ucraina hanno mai ratificato la Convenzione di Oslo del 2008 sull’abolizione delle cluster bombs o. In tutto il mondo, sono 111 i Paesi che hanno detto ‘basta’ all’uso di queste armi ...